خبير اقتصادي يكشف حقيقة خسارة البنوك نصف الاحتياطي النقدي.. فيديو

أكد الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن خبر الإحتياطى النقدى سوف يصل إلى 12 مليار دولار فقط دون أى أسباب شائعات غرضها إحداث الفوضى، موضحًا أن هذا الخبر يعني خسارة البنك الدولي نصف الاحتياطى النقدى لديه.



وأضاف "الدسوقى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن" ، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يزداد الإحتياطى النقدى بالبنوك نتيجة التوسع فى إكتشافات البترول والغاز الطبيعى مما يجذب الإستثمار .



وأشار إلى أن مصر تتوسع فى تصدير العديد من المنتجات،كما ستوقع العديد من الاتفاقيات التجارية مما يعزز من وضع الإحتياطى النقدى.



وأوضح أن البنك الدولى سيدعم القطاع الخاص بمليار دولار وهذا يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصري.