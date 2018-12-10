ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل معارضة الزيات وقنديل وآخرين لـ١٨ ديسمبر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:41 ص
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، نظر المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين، لجلسة ١٨ ديسمبر لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.

وكانت محكمة النقض، قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء".

وكانت المحكمة قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين، 3 سنوات فى قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا.
loading...

ترشيحاتنا

حكاية طفل ارتدى كيس بلاستيك بسبب محمد صلاح.. فيديو

خبير اقتصادي يكشف حقيقة خسارة البنوك نصف الاحتياطي النقدي.. فيديو

نوع من البقول يساعد على ضبط ضغط الدم وتحسين صحة القلب

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

محكمة تقضي بأحقية بريطانيا اتخاذ قرار بالعدول عن بريكست

كشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل بالمعادى

سالم عبد الجليل: كنت أكره وظيفة إمام وخطيب بالأوقاف .. فيديو

النحاس يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة وتطورات ملف المدير الفني..فيديو

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهة بالملابس العسكرية

تركي آل الشيخ: صفقتان سوبر لـ بيراميدز خلال يومين

وزير الكهرباء: مصر حققت احتياطيا آمنا من الطاقة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟