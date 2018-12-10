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تعليم

وكيل حاسبات القاهرة: شركات حكومية عديدة في مؤتمرنا الدولى لأول مرة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
قال الدكتور محمود إسماعيل شومان، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة ، إن المؤتمر هذا العام يشهد مشاركة العديد من الشركات الحكومية لأول مرة .

واوضح شومان، علي هامش المؤتمر الدولي الـ 11 ، التي تعقده كلية الحاسبات والمعلومات ، انه تم قبول 15 ورقة بحثية هذا العام سيتم نشرها دوليا ، موضحا أنه من خلال المؤتمر سيتم توفير تدريبات للطلاب في شركات عالمية.

وافتتح كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والمعلومات، المؤتمر الدولي الـ 11 للمعلوماتية والنظم لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تحت عنوان "نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات".
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