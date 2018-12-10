ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طاقة النواب: نجاح المشروعات الصغيرة يضاعف الصادرات المصرية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:37 ص
النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان
ماجدة بدوي

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتملك الشباب المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال حصول الشباب على قروض ميسرة للغاية بفائدة غير مسبوقة تصل الى 5 % فقط وبمساندة ودعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد السويدى فى بيان له اصدره اليوم ان نجاح الحكومة فى تنفيذ هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لن يُحد من ازمة البطالة فقط ولكن سوف يجعل مصر واحدة من اهم الدول المصدرة لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهذا سوف يضاعف الصادرات المصرية لمختلف دول العالم عدة مرات ، معربا عن سعادته الغامرة بشباب مصر الواعد الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تملك المشروعات الانتاجية فى مختلف المجالات.

واشار إلى ان اقبال الشباب للحصول على القروض الميسرة لاقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لايزال ليس على المستوى المطلوب خاصة ان الشباب ليس لدية الخبرة ويخاف من شبح دخوله السجن اذا فشل مشروعه ، بالإضافة إلى ضرورة ان يكون للحكومة دورها فى تغيير ثقافة العمل.

وطالب النائب طلعت السويدى من الحكومة دراسة الاسواق الخارجية بمختلف دول العالم خاصة الاسواق العربية والافريقية لمعرفة احتياجاتها من المنتجات التى يتم تصنيعها داخل مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف وضع هذه الاحتياجات أمام الشباب لتملك هذه المشروعات لإنتاج المنتجات المخصصة للتصدير للخارج طبقا لما تم من دراسات على ارض الواقع داخل الاسواق العالمية.
loading...

ترشيحاتنا

إياد نصار يتعرض لحملة هجوم بسبب زوجته.. وهذا رده

جمال عبد الناصر يكشف تفاصيل مرضه

وزير الكهرباء: مصر حققت احتياطيا آمنا من الطاقة .. صور

لو عايز تعمل مشروع صغير.. تعرف على الإجراءات والتراخيص

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

وزير الخارجية السعودي يوجه رسالة جديدة لقطر .. فيديو

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وكيل أعمال إيهاب جلال يكشف حقيقة مفاوضاته مع المصري..فيديو

وزير الخارجية السعودي: تركيا لم تتعاون معنا فى قضية خاشقجي

سالم عبد الجليل: كنت أكره وظيفة إمام وخطيب بالأوقاف .. فيديو

كشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل بالمعادى

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟