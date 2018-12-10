طاقة النواب: نجاح المشروعات الصغيرة يضاعف الصادرات المصرية



أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتملك الشباب المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال حصول الشباب على قروض ميسرة للغاية بفائدة غير مسبوقة تصل الى 5 % فقط وبمساندة ودعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد السويدى فى بيان له اصدره اليوم ان نجاح الحكومة فى تنفيذ هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لن يُحد من ازمة البطالة فقط ولكن سوف يجعل مصر واحدة من اهم الدول المصدرة لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهذا سوف يضاعف الصادرات المصرية لمختلف دول العالم عدة مرات ، معربا عن سعادته الغامرة بشباب مصر الواعد الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تملك المشروعات الانتاجية فى مختلف المجالات.



واشار إلى ان اقبال الشباب للحصول على القروض الميسرة لاقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لايزال ليس على المستوى المطلوب خاصة ان الشباب ليس لدية الخبرة ويخاف من شبح دخوله السجن اذا فشل مشروعه ، بالإضافة إلى ضرورة ان يكون للحكومة دورها فى تغيير ثقافة العمل.



وطالب النائب طلعت السويدى من الحكومة دراسة الاسواق الخارجية بمختلف دول العالم خاصة الاسواق العربية والافريقية لمعرفة احتياجاتها من المنتجات التى يتم تصنيعها داخل مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف وضع هذه الاحتياجات أمام الشباب لتملك هذه المشروعات لإنتاج المنتجات المخصصة للتصدير للخارج طبقا لما تم من دراسات على ارض الواقع داخل الاسواق العالمية.

