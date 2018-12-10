المصرية للنقل : إيرادات قناة السويس ستسجل 6.2 مليار دولار

أكد المهندس علاء سعداوى الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، أن عمليات التطوير لقناة السويس، بدأت ثمارها تظهر من خلال زيادة إيرادات القناة .



وأوضح فى بيان له أن إيرادات قناة السويس والمقرر إعلانتها نهاية العام الجارى أى بعد نحو 20 يوما ، ستشهد الكشف عن زيادة فى الايرادات تصل لنحو 12% مقارنة بالعام الماضى والاعوام العشر الاخيرة .



وأشار الى أن ايرادات القناة ستسجل العام الحالى 6.2 مليار دولار وذلك بالرغم من قيام القناة بتقديم تخفيضات كبيرة للسفن المارة منها على مدار العام الماضى.



وتوقع ان تستمر القناة فى سياستها للتعامل مع الخطوط الملاحية من خلال الاتجاة لعدم فرض رسوم اضافية على كافة انواع السفن والبضائع خلال العام الجديد عام 2019 ، على أن يتم تثبيت رسوم العبور من القناة بالنسبة للخطوط الملاحية والسفن الثابتة فى التعامل مع القناة



