البرلمان العربي يعقد جلسته العامة غدا لبحث خطط عمله المستقبلية

يعقد البرلمان العربي أعمال الجلسة العامة له، صباح غد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، وذلك لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية .



ومن المقرر أن يسبق الجلسة العامة، جلسة مباحثات مشتركة بين رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب المصري فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، تتركز حول تنسيق المواقف البرلمانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك .