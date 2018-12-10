ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب يحذر من ظاهرة المستريح.. ويطالب بمصادرة الأموال لصالح الدولة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:43 ص
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا
ماجدة بدوى
حذر النائب ماجد طوبيا، من زيادة انتشار ظاهرة استيلاء بعض الأشخاص على أموال المواطنين أو ما يطلق عليهم "مستريح"، وذلك بحجة توظيفها واستثمارها في عدد من المجالات أو الصناعات المختلفة بعائد شهرى كبير.

وطالب طوبيا في بيان، اليوم الاثنين، المواطنين بعد الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص الجشعين وغن كان هناك بد من استثمار أموالهم عليهم بالتعامل مع الجهات الموثوق فيها أو التحرى عن مثل هؤلاء الأشخاص قبل ان يعطوهم كل أموالهم او تحويشة عمرهم، وأن هناك العديد من المجالات التى يستطيع الإنسان أن يستثمر أمواله بنفسه، ولكن يبدو أن هناك من يريد أن يستثمر دون عناء او جهد.

وشدد النائب على ضرورة زيادة الوعى من خلال وسائل الإعلام جميعها على أن يتم مصادرة الأموال التى يتم ضبطها مع المستريحين لصالح الدولة، وذلك حتى لا يقدم البعض على ضياع اموالهم ويجعلون البعض يستغلهم واصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير جدًا.
loading...

ترشيحاتنا

كشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل بالمعادى

الفنان شريف الدسوقي أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي في ضيافة صدى البلد.. اليوم

مفاجأة.. العثور على حضارة قديمة تحت جليد القطب الجنوبي

شاهد.. قنوات الإخوان تنشر شائعات للوقيعة بين وزيرة الهجرة والمصريين

شاهد .. تفاصيل طفل يفقد حياته بسبب سماعات الهاتف المحمول

وزير الخارجية السعودي: تركيا لم تتعاون معنا فى قضية خاشقجي

الزمالك يخوض ودية الشباب اليوم

وفد لشركة صينية كبرى يعاين مقر استاد الأهلي الجديد

خبير معلومات يوضح حقيقة رسالة تعذر الاتصال بالخادم على فيسبوك.. فيديو

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

7 حيل لأخذ طعامك معك إلى العمل بمجهود أقل

مدير المشروعات الصغيرة بالشرقية يوضح كيفية الحصول على تمويل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟