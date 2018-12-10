نائب يحذر من ظاهرة المستريح.. ويطالب بمصادرة الأموال لصالح الدولة

حذر النائب ماجد طوبيا، من زيادة انتشار ظاهرة استيلاء بعض الأشخاص على أموال المواطنين أو ما يطلق عليهم "مستريح"، وذلك بحجة توظيفها واستثمارها في عدد من المجالات أو الصناعات المختلفة بعائد شهرى كبير.



وطالب طوبيا في بيان، اليوم الاثنين، المواطنين بعد الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص الجشعين وغن كان هناك بد من استثمار أموالهم عليهم بالتعامل مع الجهات الموثوق فيها أو التحرى عن مثل هؤلاء الأشخاص قبل ان يعطوهم كل أموالهم او تحويشة عمرهم، وأن هناك العديد من المجالات التى يستطيع الإنسان أن يستثمر أمواله بنفسه، ولكن يبدو أن هناك من يريد أن يستثمر دون عناء او جهد.



وشدد النائب على ضرورة زيادة الوعى من خلال وسائل الإعلام جميعها على أن يتم مصادرة الأموال التى يتم ضبطها مع المستريحين لصالح الدولة، وذلك حتى لا يقدم البعض على ضياع اموالهم ويجعلون البعض يستغلهم واصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير جدًا.