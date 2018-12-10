لجنة بمدينة النجيلة لمعاينة مواقع إنشاء عدد من الآبار .. صور

قامت لجنة برئاسة ناصر النجار، وعضوية كرم محمود حسان وكيل الإدارة الزراعية بالنجيلة، ومفتاح ابراهيم مبروك مدير تنمية القرية بالنجيلة، والمهندس أيمن محمد عبد الرازق عضو مركز التنمية المستدامة، بمعاينة طلبات المواطنين لاختيار المستحقين لإنشاء آبار لتجميع مياه الأمطار في التجمعات الصحراوية .



وأكد ممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة ، أن اللجنة تقوم بمعاينة كافة طلبات المواطنين لاختيار المستحقين وفقا للضوابط الموضوعة لإنشاء آبار لتجميع الأمطار لاستخدامها في الشرب وتنمية الثروة الحيوانية بدعم من إدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة.



وأضاف علي استمرار أعمال اللجنة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بوصول الدعم لمستحقيه تمهيدًا للبدء في إنشاء الآبار المستهدف إنشاؤها بمدينة النجيلة لتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال حصاد مياة الأمطار للاستخدام المنزلي خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة بالمناطق الأكثر احتياجا بالمدينة.