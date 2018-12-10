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برلمان

غضب فى اجتماع دينية البرلمان لعدم حضور ممثل عن الأوقاف

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:42 ص
اللجنة الدينية بالبرلمان
اللجنة الدينية بالبرلمان
ماجدة بدوي

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وجابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وممثلين عن الكنيسة.

وأعربت اللجنة عن استيائها بسبب عدم حضور ممثل لهيئة الأوقاف المصرية المصرية خلال إجتماعها اليوم.

وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، غاضبا: "نسجل الموقف السلبي لهيئة الأوقاف أو ممثليها لعدم حضورهم الاجتماع السابق أو اجتماع اليوم، وهذا شىء سلبى يحسب عليها".
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