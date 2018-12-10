وزير الخارجية السعودي يوجه رسالة جديدة لقطر .. فيديو

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عادل الجبير :



الأزمة مع قطر واضحة ..قدمنا مطالبنا ، والأمر بيدها حتى تعود كعضو فعال في مجلس التعاون.

.#السعودية #القمة_الخليجية39

. pic.twitter.com/W5EJhEVclo — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 10, 2018

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن "الأزمة مع قطر واضحة.. قدمنا مطالبنا، والأمر بيدها حتى تعود كعضو فعال في مجلس التعاون".وشدد الجبير خلال مؤتمر صحفي اليوم على الأمور المطلوبة من قطر والتي تتمثل في رفض للتطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية والتحريض وتمويل الإرهابيين وإيوائهم ، لافتا أن "قطر تعلم كل هذه الأمور وننتظر أن تتخذ الإجراءات المطلوبة منها".وتابع وزير الخارجية السعودي أن أعضاء المجلس، "حريصون على ألا يكون أي تأثير سلبي للأزمة مع قطر، على عمل المجلس".Chat Conversation End Type a message...