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ورشة عمل حول تفعيل استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا..صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
ورشة عمل حول تفعيل
ورشة عمل حول تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا
أيمن رياض
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ورشة عمل حول تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بمقر فرع المجلس تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وذلك في إطار تنفيذ حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسى.

حضر الورشة شيماء نعيم مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس ودكتورة أمل فيليب مستشار بمشروع مناهضه العنف ضد المرأة التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنى الغزالي المنسق الوطني للمشروع ومسئول وحدة مناهضة العنف، رئيس المجلس القومي للسكان ، مدير إدارة المرأة بالمحافظة ، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالتربية والتعليم ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير إدارة تنظيم الأسرة بالصحة ومسئول المركز الإعلامي ،ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، مسئول إدارة المرأة بالقوى العاملة ، مدير دار المعنفات بالمنيا.

وقالت دكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، إن الورشة أوصت بالتنسيق والتشبيك بين مؤسسات الدولة كافه من أجل محاولة القضاء علي العنف عامة والمرأة خاصة وعقد دورات تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج لتأسيس حياة أسرية سليمة و ترسيخ صحيح الدين للطلبة من خلال حصص التربية الدينية في المدارس وتفعيل القوانين الخاصة بالزواج المبكر (زواج القاصرات) ، وعمل برامج تنموية اقتصادية لتمكين المرأة من أجل تحسين دخلها من خلال عمل مشروعات الصغيرة.
ورشة عمل حول تفعيل استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا..صور
ورشة عمل حول تفعيل استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا..صور
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