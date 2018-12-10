وفد لشركة صينية كبرى يعاين مقر استاد الأهلي الجديد

وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين وفد لشركة صينية كبرى لمعاينة مكان إنشاء استاد النادى الأهلى المزمع إقامته بالشيخ زايد.



وكشفت مصادر خاصة أن الوفد الصيني سوف يزور عدد من الأماكن لتحديد المقر الأنسب لإنشاء استاد الأهلي الذي يعتبر أحد أهم احلام جماهير النادي.



ويفرض مجلس إدارة النادي الأهلي سياجا من السرية على وصول وفد الشركة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.