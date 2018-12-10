نائبة تنتقد غياب ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام عن اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان

انتقدت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، غياب ممثلى الهيئة الوطنية للإعلام، عن اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة أوضاع العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئة.



وقالت جليلة عثمان،في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغي، أرسلت طلبًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زناتى، لحضور الاجتماع اللجنة أمس،لكنه لم يحضر ولم يرسل شخصا ينوب عنه لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدمت به والخاص بالعاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.



ونوهت النائبة البرلمانية،إلى أن ممثلين من وزارة المالية ووزيرة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرصوا على الحضور، لمناقشة أوضاع هؤلاء العاملين وحل المشاكل التى يعانون منها.



وأفاد ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنه لم يؤخذ رأى الجهاز فى إعارة العاملين، وأن الإعارة لم تتم طبقا للوائح والقوانين، ما دفع النائبة جليلة عثمان، للتأكيد على أنه سوف يتم دعوة جميع الأطراف مرة ثانية لمناقشة طلب الإحاطة.



كما أكدت أن البحث حلول للمشكلات يساعد على النهوض بالمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة وهو ما يُوفر الكثير من الأموال المهدرة في "مضيعة الوقت"، مشددة على ضرورة أن تستعيد المؤسسات الإعلامية قوتها مرة أخرى لأنها تعتبر أحد أدوات الدولة في مخاطبة الرأى العام وبث القيم والثقافة الأصيلة التى تحافظ على الهوية المصرية وأى مشاكل فيها تؤثر على طبيعة عملها.



ودعت جميع الأطراف إلى ضرورة سرعة التحرك، لافته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يُشدد على أهمية الوقت في إنجاز الأهداف القومية وتحسين المستقبل للمصريين.

