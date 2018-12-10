تعرف على إيرادات قروض التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة في القرى.. تنفيذ 1666 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات أكثر من 14.5 مليون جنيه خلال العام الجاري

صندوق التنمية المحلية يقدم قروضا ميسرة للشباب والمرأة المعيلة في المحافظات

زيادة في إجمالي الاستثمارات خلال العام الحالي تقدر بأكثر من 12,4 مليون جنيه





شروط الصندوق للمقترضين

إيرادات صندوق التنمية المحلية خلال العام الحالي

إجراءات الحصول علي قرض من صندوق التنمية المحلية

دراسة زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة

يقدم صندوق التنمية المحلية، قروضا ميسرة للشباب وللمرأة المعيلة في المحافظات، ويدعم النشاط الأهلي بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات،بالإضافة إلى أنه يعطى أولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي.ويشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه.وساهم الصندوق منذ بداية العام المالى الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات أكثر من 14,5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعًا وزيادة في إجمالي الاستثمارات تقدر بأكثر من 12,4 مليون جنيه.يتقدم الشخص الذي يريد الحصول علي قرض بطلب الى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجانًا ثم يقوم إخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصاديًا وفنيًا وبيئيًا وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض و يتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة.من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة.ولفت إلى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر نظرًا لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل، وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.