السيسي يدعم الشباب الإفريقي بمجال ريادة الأعمال.. ويؤكد ثقته الكاملة فى قدراتهم.. ونواب: أفريقيا قارة شابة وقادرة على صناعة مستقبل مشرق.. وتستورد بـ400 مليار دولار سنويا

الرئيس السيسي: الشباب أغلى ما نملك من ثروة ونؤمن بأفكارهم المبتكرة

حسن السيد: أفريقيا قارة شابة وقادرة على صناعة مستقبل مشرق

برلماني: أفريقيا ليست فقيرة.. وتستورد بـ400 مليار دولار سنويا









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة الكوميسا المقامة بـ شرم الشيخ، دعمه الشباب الإفريقي، والإيمان بقدراتهم والسعي الدؤوب من جهته إلى تمكينهم في كافة المجالات، إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسي أن الشباب هم أغلى ثروة تمتلكها أفريقيا، والقوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقا للقارة السمراء.وفى هذا الصدد، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قارة أفريقيا عانت طويلا من الضعف في كثير من المراحل بسبب الاستعمار ونهب مواردها واستغلال كل خيراتها لصالحه، ما أدى إلى تراجع دورها التنموي في كثير من المجالات.وأضاف "السيد، أن عزيمة الرئيس السيسي فى التواصل وتعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا وتأكيده على دور الشباب في تحقيق تنمية شاملة للقارة يبين للجميع مدى اهتمامه بالشباب والإيمان بهم عقولهم وقدراتهم، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا تعتبر قارة شابه فمعظم سكانها شباب، وبالتالي استغلال طاقات هؤلاء الشباب وتوجيههم للطريق الصحيح وتمكينهم في مجالات يساهم ذلك الى صناعة مستقبل مشرق مفعم بالأمل.ولفت البرلماني إلى أن الخطوات التي اتخذتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بخصوص العلاقات مع القارة الأفريقية وتعزيزها واستعادتها مرة اخرى، فضلا عن تمكين شباب مصر وأفريقيا واستقبالهم وتمكينهم وتمويلهم، تعد إنجازًا كبيرًا.من جانبه قال النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الاهتمام بشباب القارة الأفريقية يعد من أهداف رؤية مصر 2030، وتأكيدًا على ثقة الدولة بهم في تحقيق التنمية، مشيرا الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل جاهدًا على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وأصبح هناك تناسق وتفاهم مشترك بين الشباب المصري وشباب أفريقيا.وأضاف "عشماوي" ، أن الدول الأفريقية تتمتع بثروة اقتصادية هائلة، و بالاعتماد على شبابها وتمكينهم يعود ذلك بالنفع على القارة بأكملها، موضحا أن قارة أفريقيا ليست فقيرة كما يدعي البعض.وتابع أن أفريقيا تستورد بما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا، وتراجعت نسبة صادرات مصر لها بنسب كبيرة جدًا، مقارنة بما تستورده الدول الأفريقية من دول العالم المختلفة، لذلك يأتي التعاون مع دول القارة السمراء مرة أخرى لتعزيز العلاقات وتنمية الصادرات مرة أخرى للقارة.وجاءت كلمة الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا المقامة في شرم الشيخ لدعم موقف ومكانة الشباب الأفريقي، والإيمان بهم وبقدراتهم وتمكينهم في كافة المجالات.واليكم نص الكلمة:"يسعدني أن أنضم إليكم اليوم في هذا الحدث الهام الذي يعد أحد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول قارتنا الإفريقية ويمثل تأكيدا لرؤيتنا تجاه الشباب في مصر ودول القارة الإفريقية الشقيقة، وثقتنا في عقولهم وقدراتهم"."إننا نؤكد تماما أنكم أغلى ما نملك من ثروة، كما نؤمن بأن أفكاركم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.. فأنتم القوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقا لقارتنا الشابة.. تحتم علينا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مواصلة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في إفريقيا وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب قارتنا وتوفير الإمكانيات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم في الإبداع"."ومن هنا نبعث رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال وأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفاعلية "."ومن هذا المنطلق واستكمالا لرؤيتنا تجاه دعم وتمكين الشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال، فقد حرصت مصر على القيام بالإجراءات التالية..أولا .. تم تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.ثانيا.. تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا.ثالثا.. تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية خلال الثلاث سنوات القادمة.رابعا.. تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تزيين خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.خامسا.. تم تأسيس وتفعيل دور مركز "فكرتك شركتك " لدعم ريادة الأعمال وهو أول مركز خدمي حكومي في هذا الصدد، وساهم في أقل من عام في تقديم حوالي 450 جلسة إرشاد وتوجيه رواد الأعمال، وحوالي 40 دورة تدريبية في مختلف موضوعات ريادة الأعمال بهدف تحويل أفكار الشباب من رواد الأعمال إلى مشروعات واقعية .سادسا.. تم تأسيس وتمويل نحو أكثر من 50 شركة ناشئة في مختلف المجالات خلال عام في إطار برنامج فلك لريادة الأعمال.سابعا وأخيرا.. تم إطلاق مسابقة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاختيار 100 شركة ناشئة للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2018، على أن يتم اختيار أفضل 20 شركة منها لعرض أفكارها أمام جمع كبير من المستثمرين الأفارقة والعرب المشاركون في هذا المؤتمر."أبنائي وبناتي شباب إفريقيا الواعد الطموح كونوا على ثقة في أننا نؤمن دائما بكم وبأحلامكم.. وأقول لكم إن أمامكم تحديات كبيرة تحتاج لمزيد من الاجتهاد والمثابرة والإبداع والابتكار وأثق تمام أنكم أهلا لهذه التحديات وقادرون على التغلب عليها وتحقيق أمال القارة وحسن ظنها بكم، فأنتم أملنا ومستقبلنا".وفي الختام .. أوصيكم بالعمل الدؤوب والإبداع والابتكار والتفكير خارج الأطر التقليدية والتحلي بالثقة في النفس والعزيمة التي لا تلين لتحويل أفكاركم وأحلامكم إلى واقع ملموس يثمر لكم وللقارة بأسرها مستقبلا زاهرا وحياة كريمة ومكانا لائقا بين الشعوب والأمم.. وشكرا.