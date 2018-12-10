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النقل: بدء تنفيذ إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:31 م
أعمال إنشاء محور
أعمال إنشاء محور ديروط علي النيل
أحمد أبوشوشة
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن بدء التنفيذ في إنشاء محور ديروط علي النيل؛ حيث بدأ العمل في وضع خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور والذي يبلغ طولها 15.6 كم وتبلغ تكلفتها الاجمالية 1.700 مليار جنيه والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية، وخاصة في صعيد مصر حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء عدد من محاور النيل علي مستوي الجمهورية حيث يتم حاليا إنشاء 6 محاور جديدة على النيل بالصعيد فقط لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكلفة 10 مليار جنيه (محور كلابشة ، محور عدلي منصور ،ومحور سمالوط ، ومحور ديروط،ومحور قوص، ومحور دراو".

وأشار وزير النقل الى أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتي الطريق الصحراوي الغربي و تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وتوفير فرص عمل والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلي غرب النيل والعكس.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولي لمحور ديروط العلوي علي النيل من الطريق الزراعي الغربى والطريق الصحراوى الشرقي بقيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15.600كم وعــــرض 21 مترا حارتين مروريتين لكل اتجاه وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق منهم كوبري علي النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ويبلغ مـــــدة المشــــــــروع 36 شهرا.
النقل: بدء تنفيذ إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. صور
النقل: بدء تنفيذ إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. صور
النقل: بدء تنفيذ إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. صور
النقل: بدء تنفيذ إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. صور
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