الوفد: اللجنة النوعية للمرأة سددت المصروفات الدراسية لغير القادرين بأسوان

قامت اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد ، برئاسة الدكتورة منال العبسي، بتسديد المصروفات المدرسية للتلاميذ غير القادرين بمحافظة أسوان كنوع من تحمل المسئولية المجتمعية تجاه الأسر الفقيرة .





وقالت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها اليوم، إن ما قامت به اللجنة من تحمل المصاريف الدراسية للتلاميذ غير القادرين بمحافظة أسوان بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحله الثانوية العامة يأتى تفعيلا للمبادرة التى أطلقها بيت الأمة تحت شعار «الوفد مع الناس» برعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتى تهدف إلى التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم والعمل على حل مشكلاتهم وتقديم كافة الخدمات والدعم لهم.





وأكدت أنها أصرت أن تكون اولى الفاعليات التى ستساهم فيها اللجنة من قلب صعيد مصر، لاننا ندرك تماما أن محافظات الصعيد هى الأكثر احتياجا للدعم والرعاية، مؤكده انه سيتم تقديم العديد من المساعدات الاخرى للمواطنين ولدعم المبادرة خلال الفترة المقبلة في جميع محافظات مصر المختلفة.





من جهتها ، أضافت سميرة القاضي، الرئيس الشرفي للجنة، أن فعاليات نوعية المرأة تأتى فى إطار إهتمام مبادرة «الوفد مع الناس» بملف التعليم وإنطلاقا من الدور الاجتماعى للحزب في رعاية محدودى الدخل.





وفي ذات السياق قالت هويدا الوكيل مقرر اللجنة، إنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الأهالى بأسوان والاستماع إلى المشكلات التي يعانون منها وسيتم العمل على حلها خلال الفترة القادمة من خلال مبادرة «الوفد مع الناس».





ووجهت اللجنة النوعية للمرأة برئاسة «العبسي»، الشكر إلى الدكتورة أميرة أبو شقة، صاحبة إطلاق مبادرة «الوفد مع الناس»، معربين عن سعادتهم بالمبادرة مؤكدين انها تمثل مشاعر الألفة مع المواطنين في الشارع المصري.





وثمنت اللجنة الأفكار البناءة التى طرحتها «أبو شقة» للتفاعل مع المواطنين وإعادة الدور الحيوي للوفد في تواصله مع الشارع المصري وتبنى مشاكله واحتياجاته والعمل على تلبيتها.



