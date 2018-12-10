انطلاق بطولة المدارس للمحافظات الحدودية بالغردقة مساء اليوم

تبدأ فعاليات بطولة المدارس للمحافظات الحدودية في الثامنة من مساء اليوم بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



وقال فراج عبد المقصود وكيل الرياضة بالبحر الأحمر أن البطولة تبدأ فعاليتها مساء اليوم وتستمر لمدة يومين بمشاركة سبع محافظات هي القاهرة و الجيزة والمنوفية والإسكندرية والمنوفية ومطروح والبحر الأحمر بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.



وأكد وكيل الرياضة على وصول جميع الفرق المشاركة صباح اليوم وتم استقبالهم وتسكينهم في الفنادق وتتنافس الفرق علي العاب كرة القدم وألعاب القوى والكاراتيه وتنس الطاولة على أن تبدأ اليوم مسابقات الكاراتيه وتنس الطاولة على ملاعب الصالة وتستكمل صباح غد مسابقات كرة القدم وألعاب القوى بمركز شباب الميناء بالغردقة.