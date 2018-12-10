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محافظات

تنفيذ 121 إزالة إدارية وتحرير 28 مخالفة ببني مزار بالمنيا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:31 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ايمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام .

وقال إسماعيل الفحام، رئيس المركز إن الوحدة المحلية نفذت حملة رفع إشغالات بشارع طريق البحر وشوارع مدينة بنى مزار.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 121 إزالة إدارية وتحرير 26 محضر إشغال و2 محضر بيئة .

وأضاف رئيس المركز أن مثل هذه الحملات تأتى تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة إزالة ورفع الإشغالات بشكل دوري للقضاء على الظاهرة وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.
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