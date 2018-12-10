السفارة الكندية تحيي الذكرى الـ70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

شاركت السفارة الكندية في مصر في إحياء الذكرى الـ70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



ويحتفل العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تأتي ذكراه الـ70 اليوم الاثنين، وفي هذا الإطار حرصت السفارة الكندية بالتذكير بهذا الإعلان الذي تم وضعه عام 1948.



وكتبت السفارة الكندية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «في عام 1948، وفي اجتماع عُقد في باريس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».



وأضافت أنه بعد مرور 70 عاما على إعلان وثيقة المبادئ، فإنها مازالت تؤثر بقوة في حياة الأمم.



والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس، وهو إعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس، ويتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.



ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت موقعًا مهمًا في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966.



وتشكل الوثائق الثلاثة معًا ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية"، وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.