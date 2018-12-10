هندسة القاهرة تعلن عن أول أمسية ثقافية لهذا العام

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تنظيم أول أمسية ثقافية وفنية لهذا العام، تحت رعاية الدكتور السيد تاج الدين، عميد الكلية.



وأشار أحمد عبد المقصود، رئيس اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب الكلية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأمسية تقام بحضور الشاعر ياسر قطامش الدكتورة شيرين محيي الدين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.



وأردف عبد المقصود أن الأمسية تقام يوم الخميس الموافق الثالث عشر من ديسمبر الجاري من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الخامسة في النادي الاجتماعي بكلية الهندسة جامعة القاهرة.