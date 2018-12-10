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برلمان

نائب يطالب بتخصيص أرض بالقاهرة لإقامة دار لاستقبال المغتربين من أسر المرضى

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:54 م
النائب رضا البلتاجى
النائب رضا البلتاجى
معتز الخصوصى
تقدم النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى طالبا فيه تخصيص قطعة أرض فى أحد أحياء القاهرة لبناء سكن لائق للستقبال أسر المرضى المترددين من مختلف المحافظات ، ممن لا يملكون القدرة المالية على دخول الفنادق خاصة السيدات.

وأضاف البلتاجى فى طلبه أنه من العار علينا رؤية نساء تلتحف السماء وتختفى خلف بطانية أمام مستشفى ابو الريش أو أى مستشفى آخر وهى بين ألم مرض الابن وفراق باقى الأبناء وضيق ذات اليد الذى يدفعها للبيات فى الشارع.

وأكد عضو مجلس النواب أنه يمكن فتح باب التبرع لسرعة لتنفيذ الفكرة.
نائب يطالب بتخصيص أرض بالقاهرة لإقامة دار لاستقبال المغتربين من أسر المرضى
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