أحمد مكي يتصدر الأعلى مشاهدة على اليوتيوب

تصدرت حلقة الفنان أحمد مكي مع برنامج "معكم منى الشاذلي" نسب المشاهدة الأعلى على موقع فيديوهات "يوتيوب".



وقال "مكي" في الحلقة إنه لديه مشكلة كبيرة في حياته، هي أنه لا يستطيع حفظ أي شيء، وهذا سبب له مشكلة في مجال التمثيل، وأوضح "مكي"، إنه لم يستطع حفظ أي "سكربتات"، حتى الأغاني التي كتبها لا يحفظها.



واشار "مكي" إلى أن غناء "الراب" بدأ معه عندما كان في الإمارات، وكان الراب في بداياته وكان يحضر حفلات لأغاني "راب" لأمريكيين بالإمارات، وبدأ يتدرب عليه.



أكد الفنان أحمد مكي، أن عشقه لموسيقى الراب بدأ من المصداقية الشديدة التي يراها في هذا الفن، لافتا إلى أن مستواه أصبح رديئا حاليا بما فيه الأغاني العالمية.



وأضاف "مكي"، أن أغنية "أغلى من الياقوت" تحكي تجربة حقيقية، مشيرا إلى أن أغاني الراب في الماضي كانت تتضمن رسائل حقيقية.



وأوضح" مكي"؛ انه بمجرد أن رزقه الله بطفل شعر بالعديد من الأحاسيس منها السعادة والخوف والحزن والفرح.



قال الفنان أحمد مكي، إن شخصيته في فيلم "إتش دبور" جعلت الناس تعتقد أن تلك هي شخصيته الطبيعية، وأن حياته بهذا الشكل، ولكن أصدقاءه تعجبوا من طريقة تمثيله للدور خاصة وأن شخصيته غير ذلك.



وأضاف "مكي" أن والدته كات تتعجب كثيرا عندما تشاهد مسلسل "الكبير أوي" خاصة وأنه يتقن الثلاثة أدوار فيه، "كانت بتقولي أنا مش عارفة أنت بتعمل كده إزاي أنت مجنون".



وكشف مكي، عن عشقه الشديد للإمام الشافعي، في حياته عمومًا، وبصفة خاصة في كتابته للشعر، قائلًا: "موهوم بيه، لأن طريقة كتابته للشعر بتقول إن مش بني آدم عادي اللي كاتبه، ووسطي ودمه خفيف وبيتكلم في كل جوانب الحياة الإنسانية".



وأضاف مكي؛ أن فكرة فيلمه الجديد مبنية على بيت شعري للإمام الشافعي، يقول فيه: "ما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجنبتها كنت سلمًا لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها".



كشف الفنان أحمد مكي أنه استعان بالفعل بابنه أدهم لتصوير كليب "أغلى من الياقوت" لتظهر الاغنية بمصداقية أكثر؛ قائلا: "أنا أميل أكثر للمصداقية، وعرضت الفكرة على ابني وتحمس لها ووافق، وأخبرته أن هذه وصيتي له وأن هناك الكثير من الكلمات لن يفهمها الآن، وأسمعته الأغنية وأعجبته وبكى من إعجابه بها".



وقال: "انفصالي عن زوجتي جاء منذ 5 سنوات تقريبا ولكني كنت حريصا على ألا أعيد تجربة انفصال والدي وابتعاد والدي عني، فقربت من أدهم أكثر وهو صديقي وأحرص على أن يعتمد على نفسه ويختار ما يفضله".



وأكد مكي أنه عانى في طفولته من بعد انفصال والديه وابتعاد والده عنه تماما.



قال الفنان أحمد مكي، إن والدته اتهمته بالجنون، واعتقدت أنه مصابا بمرض نفسي بسبب أدائه في تجسيد أكثر من شخصية مختلفة في وقت واحد؛ قائلا: "كنت بفطر مع والدتي في رمضان وكنا بنتفرج على مسلسل "الكبير" والمشهد كان فيه "الكبير وجوني وحزلقوم"، والدتي قعدت تتفرج عليهم وتبص لي وأنا قاعد جنبها وبعدين سألتني "انت مجنون ولا ملبوس".



وأوضح "مكي"، أنه يكون سعيدا جدا عندما يردد الناس "إفيهات" قالها، ومنها "جزرة وقطمها جحش"، لافتا إلى أن تلك الجملة صعيدية حقيقية تقال بشكل طبيعي هناك، ومعناها "خلص الكلام أو اسكت".



ولفت مكي أن هناك العديد من الجمل و"الإفيهات" التي يرددها الناس كثيرا ولا يعلمون أنه قائلها، مشيرا إلى أن إعلان "مكانك مش هنا" من إخراجه، وكل "الإفيهات" الموجودة فيه من تأليفه.