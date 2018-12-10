نشاط طلابي بجامعة القاهرة لربط الطلاب بالشركات العالمية

أكد معتز عمرو، رئيس لجنة العلاقات العامة فى النشاط الطلابي بجامعة القاهرة Via club، أن النشاط تأسس عام 2015 على يد مجموعة من طلاب مختلف الكليات بالجامعة، ويصل عددهم إلى 70 عضوا وبهدف إلى توصيل الطلاب بمختلف تخصصاتهم إلى الشركات متعددة الجنسيات multinational من خلال برنامج شامل على مدار العام.





وقال معتز لـ"صدى البلد"، إن الفريق 8 يضم لجان وهم لجنة التسويق، لجنة العلاقات العامة، لجنة التنظيم، لجنة المواهب، لجنة الإدارة، لجنة التمويل، لجنة شئون الشركات، لجنة العمليات .





وأشار معتز إلى أن النشاط يعمل على ربط إمكانيات وقدرات الطلبة بالقدرات والمهارات المطلوبة داخل الشركات العالمية وذلك عن طريق برنامج THE EXPEDITION، ويهدف البرنامج الذي تقدمه بعض الشركات العالمية داخل مقراتها لتأهيل الطلبة لمستوى متطلبات هذه الشركات.



