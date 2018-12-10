ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

دفاع 3 متهمين في الذكرى الثالثة للثورة: الضبط باطل لعدم وجود إذن نيابة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لمرافعة دفاع 120 متهما في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة". 

والتمس دفاع 3 من المتهمين، البراءة، تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بالضبط والإحضار. 

ودفع أيضًا، ببطلان تحقيقات النيابة العامة في جميع مراحلها لمخالفتها للمادتين 36 و 124 إجراءات جنائية، مشيرًا إلى نص المادتين في توقيت العرض على النيابة العامة الذي مر عليه من وقت الضبط أكثر من 24 ساعة، وكذلك النص الدستوري علي إلزام وجود محامي عن المتهم حال عرضه وهو ما لم يحدث.

وأضاف المحامي، انه يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها والدفع بشيوع الاتهام، وانتفاء اركان جريمتي التجمهر والتظاهر في ركنيهما المادي والمعنوي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام ، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
loading...

ترشيحاتنا

عزيز الشافعي يعلق على احتفال بني عبيد بالفوز على الزمالك

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

شاهد.. قنوات الإخوان تنشر شائعات للوقيعة بين وزيرة الهجرة والمصريين

مدبولي يفتتح المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية بمشاركة 34 دولة غدا

بورصة الدواجن .. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها والساسو 26

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

غضب بمحلية النواب من وزير التموين بسبب ترميم مدخل بالشرقية

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

في عيد ميلادها.. حليمة بولند تتعرض لعملية نصب

التموين: عودة المحذوفين على 3 دفعات.. وهذه طرق الاستعلام عن أفراد البطاقة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

CNN: هذه آخر كلمات نطق بها خاشقجي قبل وفاته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

ياسمين صبري تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو
محافظ أسوان يبحث مع وفد البنك الدولي سبل الاستفادة من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان
هل تؤيد عودة جوزيه لتدريب الأهلي.. شاهد ردود الجمهور
خبير: مصر تسعى لخلق سوق أفريقية مشتركة مع دول القارة السمراء..فيديو
الشيشيني: فحص 1.1 مليون مواطن بالمرحلة الثانية لـ 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟