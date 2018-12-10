دفاع 3 متهمين في الذكرى الثالثة للثورة: الضبط باطل لعدم وجود إذن نيابة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لمرافعة دفاع 120 متهما في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".





والتمس دفاع 3 من المتهمين، البراءة، تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بالضبط والإحضار.





ودفع أيضًا، ببطلان تحقيقات النيابة العامة في جميع مراحلها لمخالفتها للمادتين 36 و 124 إجراءات جنائية، مشيرًا إلى نص المادتين في توقيت العرض على النيابة العامة الذي مر عليه من وقت الضبط أكثر من 24 ساعة، وكذلك النص الدستوري علي إلزام وجود محامي عن المتهم حال عرضه وهو ما لم يحدث.





وأضاف المحامي، انه يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها والدفع بشيوع الاتهام، وانتفاء اركان جريمتي التجمهر والتظاهر في ركنيهما المادي والمعنوي.





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.





وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.



