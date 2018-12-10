ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: وثيقة العهد الدولي تنص على احترام سيادة الدول

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
سعيد العربي
انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة والمنعقد بمدينة مراكش المغربية خلال يومي ١٠ و١١ ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات، حيث تشارك نحو 150 دولة في جلسات وفعاليات المؤتمر.

وشارك الوفد المصري ، برئاسة اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تلك الجلسة التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر في ملف الهجرة.

وقالت وزيرة الهجرة، إنه تمت الموافقة، خلال الجلسة، على بنود العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، بشكل غير ملزم.

وأضافت أن هذا العهد يعد إطارًا غير ملزم بين الدول في مجال الهجرة، وينص على احترام سيادة كافة الدول وحقها في تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها.

وأوضحت أن العهد الدولي ترجع أهميته إلى كونه بداية لمرحلة جديدة للتعاون الدولي في مجال الهجرة والعمل المشترك لتعزيز حماية حقوق المهاجرين، إذ أنه يمثل إطارًا تنظيميًا متفق عليه دوليًا لحوكمة تدفقات الهجرة، بما يسهم في تقاسم المسئولية بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي احتياجات أومخاوف تتعلق بالهجرة وتنظيم تدفقاتها.
وزيرة الهجرة: وثيقة العهد الدولي تنص على احترام سيادة الدول
وزيرة الهجرة: وثيقة العهد الدولي تنص على احترام سيادة الدول
وزيرة الهجرة: وثيقة العهد الدولي تنص على احترام سيادة الدول
loading...

ترشيحاتنا

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال الوفود الأفارقة من شرم الشيخ

مشروع قانون لتجريم الإتجار في الحيوانات الأليفة أو سمها

الحبس سنة لـ فلاح قتل ابنته بسبب علاقة غير شرعية مع أحد أقاربها بأسيوط

حكاية طفل ارتدى كيس بلاستيك بسبب محمد صلاح.. فيديو

تركي آل الشيخ: صفقتان سوبر لـ بيراميدز خلال يومين

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

عالم مصريات: طقوس الشعوذة للأجانب بمعبد الكرنك صحيحة وليست المرة الأولى .. فيديو

علي جمعة: يجوز تكرار صلاة الجمعة لهذا السبب.. فيديو

تبيع عذرية ابنتها 13 عامًا لهذا السبب.. فيديو وصور

فرنسيان يتزوجان وسط المحتجين بـ السترات الصفراء

بورصة الدواجن .. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها والساسو 26

جمال عبد الناصر يكشف تفاصيل مرضه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

ياسمين صبري تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو
محافظ أسوان يبحث مع وفد البنك الدولي سبل الاستفادة من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان
هل تؤيد عودة جوزيه لتدريب الأهلي.. شاهد ردود الجمهور
خبير: مصر تسعى لخلق سوق أفريقية مشتركة مع دول القارة السمراء..فيديو
الشيشيني: فحص 1.1 مليون مواطن بالمرحلة الثانية لـ 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟