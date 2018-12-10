وزيرة الهجرة: وثيقة العهد الدولي تنص على احترام سيادة الدول

انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة والمنعقد بمدينة مراكش المغربية خلال يومي ١٠ و١١ ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات، حيث تشارك نحو 150 دولة في جلسات وفعاليات المؤتمر.



وشارك الوفد المصري ، برئاسة اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تلك الجلسة التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر في ملف الهجرة.



وقالت وزيرة الهجرة، إنه تمت الموافقة، خلال الجلسة، على بنود العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، بشكل غير ملزم.



وأضافت أن هذا العهد يعد إطارًا غير ملزم بين الدول في مجال الهجرة، وينص على احترام سيادة كافة الدول وحقها في تنظيم الهجرة بما يتماشى مع قوانينها.



وأوضحت أن العهد الدولي ترجع أهميته إلى كونه بداية لمرحلة جديدة للتعاون الدولي في مجال الهجرة والعمل المشترك لتعزيز حماية حقوق المهاجرين، إذ أنه يمثل إطارًا تنظيميًا متفق عليه دوليًا لحوكمة تدفقات الهجرة، بما يسهم في تقاسم المسئولية بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي احتياجات أومخاوف تتعلق بالهجرة وتنظيم تدفقاتها.