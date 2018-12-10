برلمانية: مصر تواجه مشكلة زيادة النمو السكانى.. فيديو

قالت هيام حلاوة، عضو مجلس الشعب، إن مصر تواجه مشكلة كبيرة تتمثل فى زيادة النمو السكانى، مفيدة بان آليات الحد من الظاهرة تتميز بالضعف لأن الزيادة مازالت مستمرة مما يؤكد أن الحملات الحالية لا تؤدى للغرض المنشود منها.



وأضافت حلاوة، فى لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" الذى يقدمه الإعلامى تامر شلتوت، والمذاع على الفضائية الأولى، أنه يجب البحث عن خطط أخرى لاقناع الأسر المصرية من خلال وسائل مبتكرة، مشيرة إلى انه يجب تعريف السيدات فى القرى و الارياف على أضرار الإنجاب الكثير.



وأوضحت أنه يجب تأهيل شباب وشابات متفوقين لإقناع الاسر بإنجاب طفلين فقط، مفيدة بانه يجب وضع قوانين لردع الاسرة المصرية ومنعها من الإنجاب أكثر من مرة.



