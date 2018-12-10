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أحلام تكشف تفاصيل طرح عطور تحمل توقيعها بالأسواق..فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
شيماء مجدي
كشفت الفنانة أحلام، عن تفاصيل إصدار عطر يحمل توقيعها؛حيثُ اتصل بها صانع العطور العالمى "روجا دوف" وهو من الطبقة الارستقراطية ببريطانيا وكان يرفض أن أى أحد يسوق لعطره ولكنه طلب منها تسوق العطور له.

وأعربت "أحلام" خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" المذاع عبر فضائية "روتانا"، عن سعادتها البالغة بإصدار هذا العطر بإسمها وذلك لأنها مكانة عالية لايصل إليها إلا فنان حقق الكثير من النجاحات خلال مشواره الفنى.

وأشارت إلى أن العطر يحمل اسم "روجا باى أحلام"، موضحًة أن المجتمعات العربية يرون أن التسويق لماركات عالمية تقليل من قدر الفنان لذا تعرضت للانتقادات والهجوم.
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