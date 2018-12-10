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أخبار البلد

نقيب الصيادلة: تعديل لائحتى تقاليد المهنة والداخلية حق أصيل للجمعية العمومية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:30 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن تعديل اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية، وفقا للمادة (29) الفقرة (2)، والتي تنص على اختصاص مجلس النقابة باقتراح اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة، وما يرى إدخاله عليهما.

وأضاف أن المادة (3) الفقرة (3) تنص على أن حسن السير والسمعة شرط من شروط العضوية واستمرارها وشرط من شروط القيد.

وأوضح أن المشككين روجوا عددا من الشائعات أولها: أننا لن ندعو إلى الانتخابات، وأننا متمسكون بمواقعنا بدون انتخابات وهم كاذبون، والحمد لله تم الدعوة في موعدها"، مؤكدا أن كل هذه الشائعات الهدف منها إثارة البلبلة وشق الصف.

وتابع: "ادعوا كذبا بإلغاء الجمعية المنعقدة في 30 نوفمبر الماضي ثم قاموا بعمل تمثيلية هزيلة أمام القضاء، ويدعون كذبًا أن النصاب القانونى لم يكتمل وأن هناك جمعية أخري كانت يوم 25 نوفمبر الماضي".

ودعا نقيب عام الصيادلة، الجميع للتكاتف والبعد عن الشائعات والأخبار المغلوطة من أجل تحقيق مصالح جموع الصيادلة وتطوير المهنة.
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