الخشت: إنفاق 10 ملايين جنيه على تغيير الفكر سيوفر مليارا للدولة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مبادرة شباب مصر تسعى لتغيير طرق التفكير لدى الشباب والمجتمع ككل، معتمدة على ثقافة التطوع.



وأوضح الخشت على هامش المؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومنظمة يونيسيف العالمية، أن المبادرة تساهم في تحقيق العملية الشاملة للتنمية التي تسعى إليها مصر.



وذكر أن الفرق بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث هو اختلاف نمط الحياة، مؤكدًا أن نمط الحياة ذات ارتباط وثيق بمشروع تطوير العقل المصري، لافتًا إلى أن التقدم لم يحدث إلا بتغيير طرق التفكير وتوجيهه نحو الإيجابية والتقدم



وقال إن التفكير السلبى يسبب ارتفاع نسبة الأمراض، ما يؤدي إلى تغيير في موازنة الدولة، وأضاف: "إنفاق 10 ملايين جنيه لتغيير الفكر سيوفر مليار جنيه ستتكلفها الدولة في حالة استمرار التفكير الخاطئ".