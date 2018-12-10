أحلام تستعد لإصدار ألبومها بالأسواق قريبا.. فيديو

قالت الفنانة أحلام، إنها تستعد لإصدار ألبومها قريبًا ،ولكنها تتأنى لإصداره كى يليق بها ،معلقًة :"بجهز له على نار هادية عشان أتكتك له".



وأعربت "أحلام" خلال لقاؤها ببرنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية "روتانا"،اليوم الإثنين، عن سعادتها البالغة بتحقيق أغنية "إحلف إذا تقدر" أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب.



وكانت قد تعرضت الفنانة أحلام مؤخرًا لإنتقاد وهجوم بسبب اشتراكها فى التسويق لعطور بماركات عالمية.

