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استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : أحمد بيسو
في استجابة سريعة لموقع "صدى البلد"، بتوجيه من المحافظ اللواء عاطف عبد الحميد، قامت محافظة القاهرة بإزالة القمامة من شارع الترولي بمنطقة المطرية.

وكان قد اشتكى عدد من أهالي شوارع الترولي والتعاون والمطاروة من تراكم القمامة وانتشار رائحتها المثيرة للاشمئزاز في المكان.

وشن رئيس حي المطرية، حملة موسعة بالتعاون مع الإدارة العامة للإشغالات وشركة النظافة لتطهير الحي من أكوام القمامة التي تحاصر جانبي الطريق في شارع التعاون بالمطرية.

وناشد المواطنين، التعاون مع الأجهزة المعنية بعدم وضع الحواجز الحديدية، وعدم إلقاء القمامة بالشوارع، والاعتداء على مساحة الشارع والأرصفة والالتزام بالسلوك الحضاري؛ حفاظًا على شوارع الحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور
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