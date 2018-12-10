تجديد حبس سيدة متهمة بالنصب على 5 مواطنين في 9 ملايين جنيه بالشرقية

أمرت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيهًا بزعم توظيفهم في تجارة الملابس والاستفادة من أرباحهم.





وكانت وزارة الداخلية أعلنت تلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغًا من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية بقيام "سوزان. س" 37 سنة- صاحبة محل لتجارة الملابس، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيهًا، بقصد توظيفهم واستثمارهم لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50% وعدم قدرتها على التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية.



