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حوادث

تجديد حبس سيدة متهمة بالنصب على 5 مواطنين في 9 ملايين جنيه بالشرقية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل شاهين
أمرت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيهًا بزعم توظيفهم في تجارة الملابس والاستفادة من أرباحهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت تلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغًا من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية بقيام "سوزان. س" 37 سنة- صاحبة محل لتجارة الملابس، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيهًا، بقصد توظيفهم واستثمارهم لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50% وعدم قدرتها على التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.
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