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برلمان

خالد مشهور: لابد من إيجاد بدائل لمنع زراعة الأرز فى المحافظات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه الى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، حول منع زراعة الأرز فى 18 محافظة مع توقيع الغرامات لاى فلاح من هذه المحافظات بمخالفة ذلك.

وأوضح مشهور فى طلبه أن هذا سيضر كل من الفلاح والأرض الزراعية والاقتصاد المصرى ، فيعتبر هذا القرار أزمة بالنسبة للفلاحين وخاصة ان الاراضي التي تزرع الأرز معظمها لا تزرع المحاصيل اخرى مما يعني حرمان عدد كبير من الفلاحين من دخلهم الأساسي فيسبب ذلك مشاكل اجتماعية ضخمة فى الريف المصرى، خاصة فى الأراضى التى تقع قريبة من البحر المتوسط، و مياهه المالحة، أما بالنسبة للاراضى الزراعية فتسبب فى وجود مشكلات عديدة فى الاراضى ذات الملوحة العالية وخاصة فى الدلتا والناتجة من البحر المتوسط ، بالإضافة إلى الاقتصاد المصرى الذى يتأثر من استيراد كميات هائلة من الأرز ، بعدما كانت مصر من اكبر الدول المصدرة للأرز .

وطالب النائب بإنشاء لجنة علمية، ذات مستوى عالٍ، تسارع لإيجاد حلول لأزمة زراعة الارز ، او ايجاد نظم زراعية بديلة مثل استنباط ما يسمى بأرز عرابى أو الأرز الجاف، وهذا الأرز يروى كل 15 يومًا، ويمكن تحمله عن أى زراعة أخرى، بالإضافة الى وضع خطة استراتيجية لترشيد المياه من قبل المواطنين وبث إعلانات عبر وسائل الاعلام المختلفة للتوعية بذلك.
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