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برلمان

برلماني: هناك مافيا فساد في إصدار تراخيص المحال

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:52 م
النائب أسامة شرشر،
النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب،
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بمحاربة مافيا الفساد في إصدار التراخيص، التي تتم في المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية قائلا: "هناك مافيا في تراخيص المحال".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قانون المحال التجارية، مؤكدًا أن العقوبات وآليات التراخيص الجديد لابد أن تكون حاسمة في إصدار التراخيص، حرصًا على مصلحة المواطنين، مطالبًا بضرورة تنفيذ القانون بشكل حاسم، لمواجهة مافيا الفساد.

واتفق معه النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن محاربة الفساد في منظومة التراخيص في حاجة لضغط كبير من الحكومة ومحاربتهم بشكل حاسم.
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