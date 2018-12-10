وكيل تعليم بورسعيد يكرم المشاركين فى تدريب الإخلاء بمدرسة إبراهيم الرفاعى

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، تكريم المشاركين فى تدريب الإخلاء أثناء وقوع الأزمات والكوارث بمدرسة ابراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة لغات بحضور أميرة عبد اللطيف مدير إدارة جنوب التعليمية وعبد العزيز حمدى رئيس مجلس أمناء الإدارة ووليد الشربينى مدير المدرسة.





جاء ذلك على هامش الاجتماع بالاخصائيين الاجتماعيين لمدارس ادارة جنوب التعليمية تحت إشراف محمد حسن موجه عام التربية الاجتماعية وأعضاء مجلس امناء الادارة لمناقشة بعض الأمور التعليمية وسبل مد جسور التعاون بين مجلس الأمناء ومدارس الإدارة.





وسلّم وكيل الوزارة شهادات تقدير المشاركين فى التدريب على الإخلاء أثناء الأزمات والكوارث والممنوحة من إدارة الأمن المركزية بوزارة التربية والتعليم تقديرا للمشاركة الفعالة فى نجاح هذا التدريب الذى تم بالمدرسة نوفمبر الماضى.



