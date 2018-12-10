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محافظات

محافظ شمال سيناء يناقش مع التجار وضع آلية لضبط الأسعار

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:47 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
ناقش اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مع تجار الجملة، لبحث مطالب التجار والمشاكل والمعوقات التي تواجههم، وخاصة السلع الغذائية والمعرضة للتلف من خضروات وفاكهة وألبان وأسماك ودواجن وغيرها والعمل على تسهيل آلية إدخال تلك السلع إلى المحافظة لترويجها فى الأسواق بأسعار مخفضة وتتمشى مع السوق.

وأكد المحافظ -بحسب بيان- ضرورة توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع وعدم المغالاة فيها، مشيرا إلى أنه جارى إقامة سوق جملة كبير ومتكامل بتكاليف تصل إلى 130 مليون جنيه.

وطالب التجار بحسب ما جاء فى البيان مراعاة ظروف المواطنين وعدم احتكار السلع لرفع الأسعار واستغلال المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار اللواء هشام الخولى نائب المحافظ إلى وجود سلع وبضائع متنوعة بكميات كافية لاستهلاك المواطنين وتغطية احتياجات الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال فتحى راشد وكيل وزارة التموين أنه سيتم إتباع سياسة توحيد السعر بالنسبة لمختلف السلع، والعمل على توزيع السلع على جميع التجار لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

حضر اللقاء اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وفتحي راشد، وكيل وزارة التموين.
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