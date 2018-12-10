مخرات السيول مرتع لنابشي القمامة.. حياة السكان في خطر حال سقوط الأمطار.. فيديو وصور



وأكد أن وزارة الري لم تتأخر أبدا في تنظيف مجرى المخر وتقوم بتنظيفه بصفة دورية في الشتاء والصيف، مشيرا إلى أن هذه المخرات لم تمتلأ أبدا بالماء منذ عقود مضت، ما جعل الأهالي يهملونها ويلقون فيها باستمرار قمامتهم ونفاياتهم.



وتابع: "أنا صرفت فلوس كتير من جيبي عشان أخلي الأرض دي بالشكل ده، خدت وقت ومجهود عشان انضفها من كل الزبالة وأزرعها وهو ده كان الحل الوحيد عشان المخر ده ينضف والناس بطلت ترمي الزبالة".



من جانبه، أكد الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المحافظة هي المعنية بمخرات السيول الطبيعية التي تتمثل في الوديان والجبال، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع مياه الأمطار والسيول وتقوم بإنشاء أعمال حماية من السيول، مشيرا إلى أن المخرات التي قامت الوزارة بإنشائها هي مسئوليتها، مؤكدا على أن الوزارة تقوم بتحويل مخرات السيول التي تتواجد داخل القرى السكنية، وتعمل على تفاديها للقرى والأهالي.



وأكد خفاجي في تصريحات له، أنه يتم التعامل مع أي مخالفات تتواجد في مخرات السيول سواء مؤقته أو دائمة، ويتم تحرير المحضر والتعامل معها وفقا للقانون رقم ١٢ لعام ١٩٨٤، مشيرا إلى استحداث مادة جديدة في قانون الري الجديد، يعاقب بصرامة مع المخالفات، قد تصل للحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.



وأشار إلى أن قانون الري الجديد استحدث مواد، تقتضي حظر القيام بأي من الأعمال التي تؤدي إلى إعاقة سير المياه سواء في المجاري المائية أو مخرات السيول، مؤكدا على أن العقوبة لا تمنع إزالة المخالفة، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تغليظ العقوبات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والموارد المائية.



بمجرد اقتراب فصل الشتاء، تتأهب أجهزة الدولة لاستقبال الضيف الكريم الذي يأتي بأمطار الخير، ولكن في بعض الأحيان يكون الضيف ثقيلا على مستضيفيه، وتتحول النعمة إلى نقمة، وحتى تحول الدولة دون حدوث كوارث، تستعد بما تمتلكه من أجهزة لاستقبال الأمطار دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتقوم وزارة الموارد المائية والري المعنية بدورها تجاه مخرات السيول في أنحاء الجمهورية بتنظيفها وتطهير المجاري المائية.وفي أكبر مخر سيل في القاهرة، وتحديدا في حلوان، بالكاد تلمحه من تراكم القمامة بجانبيه، أكوام من النفايات ورائحة كريهة، الكلاب الضالة فقط تعرف طريقها بالمخر، الذي لا يقع في قرية بعينها أو مكان معين، حيث يمتد المخر من وادى حوف وينتهى بالمعصرة، ويبدأ مجراها من الجبل وتصب فى النيل."عايز المخر؟ ..أهو عند الزبالة اللي هناك دي" كانت هذه إجابة وليد محمود، أحد سكان العزبة البحرية بالمعصرة، عند سؤاله عن مكان مخر السيل في المنطقة، مؤكدا أن وزارة الري قامت منذ أسابيع بتنظيف وتطهير مجرى المخر استعدادا للشتاء، مشيرا إلى دور الوزارة في تطهير المخر بصفة دورية.وتابع: "الأهالي بيرموا الزبالة في مجرى المخر، مفيش مقلب زبالة نرمي فيه والناس بتستسهل"، وبالرغم من مرور المخر أمام جامع العزبة، إلا أن ذلك لم يمنع الأهالي من إلقاء القمامة أمامه، وأَضاف أحد السكان أن المحافظة هي المسئولة عن جمع القمامة وتتأخر عن رفعها مما يجعلها تتراكم ويلجأ الأهالي لإلقائها بالمخر، ما يهدد الأهالي حال سقوط الأمطار وتكوين السيول.وبالمرور للأمام قليلا في مجرى المخر، لا يختلف الوضع كثيرا عن السابق، فالقمامة أيضا هي ضيفة المكان قهرا على السكان، وفي مدينة الهدى بحدائق حلوان، اتخذ نباشو القمامة المكان وكرا لهم، بمثابة كنز وجدوه، بعيدا عن أعين أجهزة الدولة، ليصبحوا تهديدا للسكان الذين سأموا من الشكوى من رفع القمامة في مجرى المخر.ارتفع صوت إحدى الأهالي قائلة: "منظر وحش، ريحة وحشة، حشرات وكلاب، وكر حرامية، هو ده كل ال بناخده من المخر ده"، مطالبة وزارة الري بتغطية المخر حتى لا يصبح بالحالة التي آل إليها الآن، مؤكدة أن الوزارة تقوم باستمرار بالمرور على المخر وتنظيفه إلا أن سلوك الأهالي دوما ما يدمر هذه الجهود.وفي وادي حوف، اختلف الموقف تماما عن السابق، وفي وسط العمائر المرفهة والمساكن الراقية، كانت مخرات السيول نظيفة تماما من أي قمامة، وإن وجد القليل في بعض المناطق، إلا أن وجود مقالب القمامة في الشوارع وجمعها باستمرار منع الأهالي من إلقاء القمامة في مجرى المخر.وفي مبادرة من أحد المواطنين للثورة ضد الإهمال وسلوك الأهالي السلبي، قام أحد الأهالي بعزبة عنان القبلية بكفر العلو بحلوان، بتحويل مجرى السيل إلى منظر حضاري يليق بالسكان، وقام بتطهير وتنظيف المخر، وزراعة نبات البرسيم في المجرى، وبالرغم من زراعته بعيدا عن أعين الوزارة، إلا أن قناعته بتغيير وتنظيف المنطقة إلى الأفضل دعت الأهالي يعتبرونه كبيرهم.