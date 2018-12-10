بالأسماء.. إصابة 13 طالبة بالتسمم من وجبة حواوشي في مدرسة بـ بسيون

ينشر "صدى البلد" أسماء الطالبات الـ 13 اللاتي أصيبن بحالة تسمم بمدرسة صالحجر الثانوية بمركز بسيون بمحافظة الغربية.



وأفادت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم بإصابة كل من: "ندى على سليم، هاجر صابر معالى، نعيمة محمد بلتاجى، نيرمين طه نايل، ندى بسيونى، هاجر محمد ابراهيم، هويدا رافت، شروق خالد نوفل، سمية عبد الرحمن زلط، ندى محمود الأفندى، إيمان رضا النحراوى، أنعام محمد الفيومى، وأسماء جمال الجيار".



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أولياء أمور الطلاب بإصابة 13 طالبة من بناتهن بحال تسمم مفاجئ.



كما انتقلت الدكتور سهام رزق مديرة الإدارة التعليمية إلى المدرسة للاطمئنان على باقى الطالبات، كما وجهت بتشديد الرقابة على أبواب المدرسة ومنع الباعة الجائلين.



وباشر المحاسب السيد أبو طالب رئيس الوحدة المحلية بصالحجر بعمل محضر معاينة، وانتقل إلى المدرسة، وأرسل مذكرة عاجلة إلى رئيس مدينة بسيون المحاسب عبد الشافى عبد الشافى لإغلاق محل بيع الكشرى والحواوشي.