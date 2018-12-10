ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

بالأسماء.. إصابة 13 طالبة بالتسمم من وجبة حواوشي في مدرسة بـ بسيون

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
أحمد على
ينشر "صدى البلد" أسماء الطالبات الـ 13 اللاتي أصيبن بحالة تسمم بمدرسة صالحجر الثانوية بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وأفادت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم بإصابة كل من: "ندى على سليم، هاجر صابر معالى، نعيمة محمد بلتاجى، نيرمين طه نايل، ندى بسيونى، هاجر محمد ابراهيم، هويدا رافت، شروق خالد نوفل، سمية عبد الرحمن زلط، ندى محمود الأفندى، إيمان رضا النحراوى، أنعام محمد الفيومى، وأسماء جمال الجيار".

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أولياء أمور الطلاب بإصابة 13 طالبة من بناتهن بحال تسمم مفاجئ.

كما انتقلت الدكتور سهام رزق مديرة الإدارة التعليمية إلى المدرسة للاطمئنان على باقى الطالبات، كما وجهت بتشديد الرقابة على أبواب المدرسة ومنع الباعة الجائلين.

وباشر المحاسب السيد أبو طالب رئيس الوحدة المحلية بصالحجر بعمل محضر معاينة، وانتقل إلى المدرسة، وأرسل مذكرة عاجلة إلى رئيس مدينة بسيون المحاسب عبد الشافى عبد الشافى لإغلاق محل بيع الكشرى والحواوشي.
loading...

ترشيحاتنا

برلماني يكشف عن مدرستين ترفضان تحية العلم وتفرضان النقاب

كاف يحدد موعد الإعلان عن مستضيف بطولة أمم أفريقيا 2019

إمبراطورة اليابان القادمة: لن أشعر بالأمان بعد تولي ابني العرش

الصحف الإيطالية تحذر نابولى من محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول

محمد مرجان: الوفد الصيني مهتم بالتعاون والاستثمار مع الأهلي

هاشتاج الدوري يا أهلى يتصدر تويتر.. ومغردون : يغيب غيبته ويرجع بهيبته

في عيد ميلاد ماجد الكدواني.. تعرف على مؤهله الدراسي

برلماني عن قرار السيسي الأخير: ضربة معلم

وزير الخارجية السعودي يوجه رسالة جديدة لقطر .. فيديو

تعرف على تشكيل الأهلي في ودية نجوم السادات

الإسماعيلى يرفض الاستغناء عن ثنائي الفريق للزمالك

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال الوفود الأفارقة من شرم الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو
التضامن: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 21 دور رعاية مخالفة.. فيديو
شاهد..رئيس فنزويلا يدلي بصوته في انتخابات المجالس البلدية
شاهد.. أغلى شجرة كريسماس فى العالم بـ 2.3 مليون يورو
برلمانية: مؤتمر افريقيا 2018 كان ناجحا جدا بشكل غير مسبوق..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟