وكيل طب طنطا: تدشين جمعية أصدقاء مبادرة شباب مصر قريبا

قال الدكتور أحمد شكل وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب بجامعة طنطا أن مبادرة شباب مصر بدأت بالتواصل مع الجامعات بتشكيل فريق عمل بكل كلية ثم البدء في اختيار الطلاب تلاها لقاء تعريفي للطلاب.



استعرض شكل على هامش المؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر آلية تثقيف الأقران في انشاء سكرتارية للمبادرة وغيرها بجانب انشاء استمارة الكترونية للتسجيل بالمبادرة.



وذكر شكل إنه من المقرر مستقبلا تدشين جمعية تحت مسمى جمعية أصدقاء مبادرة شباب مصر.