أهالي المطرية للحي: مش عارفين نمشي في الشارع من الزبالة ..فيديو وصور

بعث أهالي منطقة نزلة كوبري المطرية وشارعي المطراوي والتعاون ، برسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، يشكون فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة.





وقد رصدت كاميرا "صدى البلد"، بعض اللقطات من شارعي التعاون والمطاروة، وقد أوضحت الصور أن المنطقة تعانى من عرقلة حركة السير الناتجة عن تراكم القمامة بالشوارع وإهمال الحي لها، إضافة إلى أن القمامة تتراكم على جانبي الشارع أمام العمارات مما يسبب الأمراض والأوبئة لسكان المنطقة.





وطالب الأهالى المسئولين بالحي بسرعة التعامل مع الأمر، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو رقم الواتس آب 01006735360.