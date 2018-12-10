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أخبار البلد

مطار شرم الشيخ يودع الضيوف الأفارقة بمنتدى 2018.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:01 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
ودع مطار شرم الشيخ الدولي علي مدار اليوم، الاثنين، ضيوف مصر المشاركين في منتدى أفريقيا ٢٠١٨ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7-9 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

غادر المطار العديد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين وعدد من المسئولين من الدول الإفريقية بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي ولفيف من الشخصيات العامة.

وقد قام الطيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بمتابعة الاستعدادات الأمنية والتجهيزات الخاصة بالمطار لتقديم جميع  التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات ضيوف المنتدى.
مطار شرم الشيخ يودع الضيوف الأفارقة بمنتدى 2018.. صور
مطار شرم الشيخ يودع الضيوف الأفارقة بمنتدى 2018.. صور
مطار شرم الشيخ يودع الضيوف الأفارقة بمنتدى 2018.. صور
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