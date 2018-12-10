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السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
فاطمة رضا
عرضت فضائية "يورو نيوز"، لقطات حية من إضراب موظفي شركة السكك الحديدية بألمانيا وإيقاف العمل 4 ساعات متواصلة، مرتدين السترات الصفراء، اسوة بما فعله محتجو السترات الصفراء في فرنسا اعتراضًا على قرارات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاقتصادية.

وبدأ عمال السكك الحديدية في البلاد إضرابا عن العمل لمدة 4 ساعات، صباح يوم الاثنين، بسبب الأجور، مما أوقف حركة قطارات المسافات الطويلة وأضر بحركة قطارات الركاب والشحن.
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