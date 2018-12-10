تأجيل محاكمة 120 متهما في أحداث الذكرى الثالثة للثورة لـ 25 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 120 متهما في إعادة اجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، لجلسة 25 ديسمبر لاستكمال المرافعة.



واستمعت المحكمة خلال الجلسة، لشهادة 3 من الخبراء الاجتماعين، بشأن المتهمين يوسف صابر منصور، وأحمد وجيه، ومصطفي حامد، الذين شرحوا الحالة الاجتماعية للمتهمين الاحداث.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى.



وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.



جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام ، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.