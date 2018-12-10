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رياضة

مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:55 م
منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
عمرو الحلوانى
تأهل المنتخب الوطنى الأول للكرة الشاطئية إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا المقامة في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وتأهل المنتخب الوطنى إلى نصف النهائى بعد الفوز على منتخب مدغشقر، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

أحرز أهداف الفراعنة محمد سمير و محمد عبد النبي وأحمد صاصاو أحمد الشحات .
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