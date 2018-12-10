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فن

مغردو تويتر يتضامنون مع راغب علامة بعد مطالبة نائب لبناني بقطع رأسه

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:25 م
صدى البلد
شيرين عادل
بعد تصدر هاشتاج #راغب_علامه تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالتزامن مع طرح أغنيته السياسية طار البلد، وتصريحات النائب البرلماني اللبنانى حكمت ديب، بقطع رأسه بسبب أغنيته.

تضامن المغردون مع المطرب راغب علامة بعبارات "بسبب كلام حكمت ديب اشتهرت الأغنية أكثر وأكثر.

بينما علق آخرون: الأمة التي تحسن أن تجهر بالحق وتجترئ على الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد الذي نستنشقه مع الهواء, فكيف تأمل أن يخرج من المستنقع أمل حقيقي لنا؟.

وبارك المغردون لطرح أغنيته الجريئة " مبروك للسوبرستار #راغب_علامة الجرأة في جعل الفن رسالة وبحث على التطوير والحرية والتعبير والمطالبة بالحقوق.

مؤكدين: السياسيين ب #لبنان تعودوا على أغاني التمجيد و التبجيل .. #صار_الوقت صرخة تمثل كل لبناني مستقل عن أحزاب الفساد و الخراب الموجودة .. #طار_البلد و نص .. #خلص_الحكي و ما في حدا سامع .. #زاد_القهر و استفحل .. #وين_العدل ؟ #راغب_علامة .
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