مصر تستضيف معرض باك بروسيس للشرق الأوسط وإفريقيا لأول مرة 2019

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر ستستضيف لأول مرة معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هو أحد أهم المعارض الدولية التي تنظمها هيئة معارض دوسلدورف حيث سيتم تنظيمه سنويًا بالقاهرة بدءًا من شهر ديسمبر 2019 وبالتزامن مع معرض فوود أفريكا.



وأِشار الوزير إلى أن المعرض يشمل مجالات المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والحلويات والمخابز والسلع الاستهلاكية والصناعية بالإضافة الى قطاعات مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجالات إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.



وقال الوزير أن المعرض سيقوم بتنظيمه اتحاد انترباك بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع الشركات المنظمة لمعرض فوود أفريكا حيث يستهدف المعرض طرق أبواب أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من خلال السوق المصري باعتباره نافذة للسوق الإفريقية ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بالقارة.



جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والتى ألقاها نيابة عنه المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.



وأضاف أن الاهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والارتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا المعرض الدولى الهام تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية لإقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سلاسل المحال العالمية لإقامة معارضهم بمصر الأمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية وتجعل من مصر محورًا تجاريًا وتسويقيًا رئيسيًا على المستويين الإقليمي والقاري.

