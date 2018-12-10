ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مصر تستضيف معرض باك بروسيس للشرق الأوسط وإفريقيا لأول مرة 2019

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:27 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر ستستضيف لأول مرة معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هو أحد أهم المعارض الدولية التي تنظمها هيئة معارض دوسلدورف حيث سيتم تنظيمه سنويًا بالقاهرة بدءًا من شهر ديسمبر 2019 وبالتزامن مع معرض فوود أفريكا.

وأِشار الوزير إلى أن المعرض يشمل مجالات المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والحلويات والمخابز والسلع الاستهلاكية والصناعية بالإضافة الى قطاعات مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجالات إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وقال الوزير أن المعرض سيقوم بتنظيمه اتحاد انترباك بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع الشركات المنظمة لمعرض فوود أفريكا حيث يستهدف المعرض طرق أبواب أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من خلال السوق المصري باعتباره نافذة للسوق الإفريقية ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بالقارة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والتى ألقاها نيابة عنه المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأضاف أن الاهتمام بالمعارض الداخلية والخارجية يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والارتقاء بنوعية وجودة المنتجات المحلية والمستوردة المتداولة بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا المعرض الدولى الهام تأتى في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية لإقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات حيث تعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلى سلاسل المحال العالمية لإقامة معارضهم بمصر الأمر الذى سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية وتجعل من مصر محورًا تجاريًا وتسويقيًا رئيسيًا على المستويين الإقليمي والقاري.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يسافر الفضاء.. صور

حكاية طفل ارتدى كيس بلاستيك بسبب محمد صلاح.. فيديو

بورصة الدواجن .. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها والساسو 26

ياسمين صبري تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية .. فيديو

دولة جديدة تنافس المغرب على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

قاطرتان من حقل ظهر للبحث عن الصيادين المفقودين بخليج السويس

النحاس يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة وتطورات ملف المدير الفني..فيديو

حقيقة طلاق معز مسعود وشيري عادل

تعرف على تفاصيل وفاة غريب محمود في حمام مغربي

تعرف على خريطة الأمطار بأنحاء الجمهورية الأيام المقبلة.. صور

الأرصاد تحذر من احتمالية سقوط أمطار مع نشاط للرياح.. فيديو

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

شاهد..مواطنون عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: هيرفع نسبة الطلاق
نادية مراد بعد تسلمها نوبل: لا توجد أى جائزة تعيد للإيزيديين كرامتهم.. فيديو
السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو
التضامن: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 21 دور رعاية مخالفة.. فيديو
شاهد..رئيس فنزويلا يدلي بصوته في انتخابات المجالس البلدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟