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اقتصاد

نصار للوفد المغربي: نستهدف إحداث طفرة فى مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع الوفد المغربي المشارك بفعاليات منتدى الاستثمار فى أفريقيا والذى ضم كل من محسن الجزولى وزير التعاون الإفريقي ومحمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وأحمد التازى سفير المغرب بمصر.

وأوضح نصار أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين الجانبين لتحقيق التكامل الصناعي المشترك وبصفة خاصة فى مجال السيارات والصناعات المغذية لها، حيث تتوافر لدى المغرب إمكانات تصنيعية هائلة فى مجال تصنيع السيارات، بينما تمتلك مصر قدرات تصنيعية كبيرة فى مجال إنتاج مكونات السيارات وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الجانبين للتواجد بمنتجاتهم فى أسواق ثالثة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين حيث قامت مصر بإعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، منوهًا على أهمية تشكيل الجانب المغربي لعقد اجتماع للمجلس بجانبيه فى أقرب وقت ممكن بهدف إحداث طفرة فى مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين.
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