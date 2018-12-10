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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف يوجه الكليات بتفعيل المقررات الإلكترونية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عمداء الكليات النظرية بضرورة تفعيل المقرارات الإلكترونية. 

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة مركز التعليم المدمج فى جلسته اليوم الاثنين.

فيما اعتمد المجلس بدء الدراسة ببرنامجي التجارة ورياض الأطفال بنظام التعليم المدمج بالشراكة مع جامعتى المنيا وعين شمس. 

كما استعرض المجلس اتفاقية شراكة مع أحد الشركات الروسية بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والاعتماد والتأهيل للحصول على شهادة الايزو 2015/9001.
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