المشاط: السيسى يولي اهتماما كبيرا بالسياحة كركيزة أساسية للاقتصاد القومي

ترأست وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 21 العادية، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية، بحضور ممثلي جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة وممثلي الدول العربية الأعضاء.



وأعربت وزير السياحة -في كلمتها أمام المجلس- عن ترحيب مصر بتولي رئاسة الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في الدورة الـ 21 العادية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لدفع عجلة التنمية السياحية في المنطقة العربية بما يعود بالفائدة المرجوة للاقتصاد العربي وللشعوب العربية بالخير والنماء والازدهار.



وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الوزاري العربي للسياحة تحت مظلة جامعة الدول العربية في العمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية بما يؤكد الأهمية المتزايدة لصناعة السياحة.



وأكدت المشاط أهمية دور المجلس الوزاري في العمل على تفعيل عدد من الأهداف السامية التي تسعى لتحقيق مزيد من الرخاء للدول العربية مشيرة إلى أن تلك الأهداف تتمثل في تنمية قطاع السياحة في الدول العربية لتعظيم مساهمتها في التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتربوية والبيئية.



وأضافت أن السياحة تعد من أهم السبل لتحقيق علاقات أكثر قوة بين الدول العربية إلى جانب أعينها الاقتصادية والاجتماعية.



وشددت على ضرورة بذل كافة الجهود المطلوبة لتحقيق الغايات المرجوة في القطاع السياحي، والتعاون مع الدول العربية في هذا المجال للوصول إلى ما نصبو إليه من تنمية لنمو هذا القطاع الحيوي والمهم، مشيرة إلى أن الجهود لتطوير القطاع أصبحت أكثر إلحاحا في هذا الوقت لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القدرات على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



وقالت وزيرة السياحة أن قطاع السياحة أصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرا في الاقتصاد العالمي وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس الدولي للسياحة والسفر أن 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من قطاع السياحة أي ما يعادل 8.3 تريليون دولار ووصلت مساهمته في التشغيل وخلق فرص عمل إلى 300 مليون فرصة عمل وكذلك مساهمة القطاع في استثمار رأس المال العالمي الى ما يقرب من 890 مليار دولار .



وتابعت يعتبر هذا القطاع الحيوي صناعه مؤثره في اقتصاديات الدول لما له من أهمية التشابك مع الصناعات الأخرى وهو ما يجعله من أهم القطاعات الرائدة توفير فرص العمل في كل فرصة عمل مباشرة يوفرها في قطاع السياحة يقابلها 4 فرص عمل غير مباشرة.



وأضافت أن السياحة المصرية استطاعت كما هي عادتها أن تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح حركة السياحة الوافدة إلى مصر مشيرة إلى أن القيادة السياسة في مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة إيمانا منها بأهميتها كركيزه أساسية للاقتصاد القومي إلى جانب تأثيرها البالغ على كافة جوانب الحياة سواء من الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية.



ولفتت إلى أن أهمية السياحة العربية بالنسبة لمصر وقالت إنه لمن دواعي سروري أن أشير إلى أن السياحة العربية الوافدة زادت بنسبة 57 % بين عام 2014 و2018 المتوسط حوالي مليون سائح عربي.